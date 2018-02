Mensalidade com 45% de desconto na Unopar Ibaiti e Santo Antônio da Platina

Inscrições gratuitas podem ser realizadas através do facebook ou presencialmente nos polos

Os candidatos do próximo vestibular nacional da Unopar Ibaiti e Santo Antônio da Platina ganharão uma bolsa incentivo com desconto de 45% nas mensalidades independentemente do curso escolhido. A prova ocorre no próximo domingo (25/02) às dez horas, e as inscrições continuam abertas e podem ser realizadas no link (http://bit.ly/unopar-2018) onde elas ocorrem gratuitamente.

Atualmente nos dois polos são ofertados mais de 30 opções de cursos de graduação, e mais de 60 tipos de pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento. Entre os novos cursos de graduação disponibilizados estão Agronomia e Educação Física (Bacharelado) no polo Ibaiti, e Educação Física (Bacharelado), Estética e Cosmética e Enfermagem no polo Santo Antônio da Platina.

Diferenciais – Além de uma metodologia de educação exclusiva e inovadora, o acadêmico da Unopar conta com apoio de professores mestres e doutores, atualizados com o mercado de trabalho e prontos para contribuir com a carreira profissional. Entre outros diferenciais, a universidade possui uma plataforma de empregabilidade chamada “Canal Conecta”. A ferramenta exclusiva da instituição promove o diálogo entre o universo acadêmico e o ambiente corporativo, recebendo em uma ponta os currículos dos acadêmicos e egressos, e na outra ponta as empresas que possuem vagas de emprego disponíveis na região.

Conheça todos os cursos ofertados pela Unopar Ibaiti e Santo Antônio da Platina:

Administração

Agronomia

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Artes Visuais

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Educação Física (Licenciatura)

Educação Física (Bacharelado)

Embelezamento e Imagem Pessoal

Enfermagem

Estética e Cosmética

Geografia

Gestão Ambiental

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Gestão Hospitalar

Gestão Pública

História

Letras – Português

Logística

Marketing

Marketing Digital

Matemática

Pedagogia

Processos Gerenciais

Segurança Pública

Serviço Social

Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais

Sociologia

Mais informações entre em contato com os polos

Unopar Ibaiti

(43) 3546-3715 / 98447-3536

Unopar Santo Antônio da Platina

(43) 3534-7399 / 99662-0002