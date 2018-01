Mercado de cirurgias plásticas reparadora e estética se consolida no Norte Pioneiro

Confira aqui detalhes desse segmento atraente

Com uma leve redução no ano passado, mas ainda muito vigoroso, o mercado de cirurgias estética e reparadora se consolidou na região.Um exemplo é o do médico Eric Pimentel(fotos tiradas durante entrevista na Clínica V&P), de apenas 37 anos e com uma experiência respeitável.

Ele conta que as mais procuradas são as próteses para aumentar os seios ou a redução deles, “o silicone hoje é seguro e a diminuição dos peitos faz bem para a auto-estima, mas também para evitar problemas como dores no pescoço por causa do peso”, exemplifica, ao indicar ser procurado também para tirar “as peles da barriga” após partos ou emagrecimentos e as famosas “gordurinhas” dos lados do corpo.

Também é procurado para a ginecomastia ou “hipertrofia mamária” que pode ser benigna ou maligna. Sua principal característica é o crescimento das mamas nos homens.

A cirurgia plástica reparadora visa uma correção em deformidades ocasionadas por lesões acidentais, assim como em defeitos congênitos ou adquiridos. Também é assim caracterizada quando o paciente apresenta alguma deficiência funcional que possa ser corrigida por cirurgia plástica.

Em uma cirurgia oncológica(câncer), por exemplo, para retirada de um tumor, podem aparecer defeitos grandes. Em casos dessa natureza, a cirurgia reparadora é necessária para reconstrução local do defeito gerado. É o que ocorre, também, com pacientes que sofreram queimaduras severas. Malformações faciais, assim como casos de lábio leporino constituem exemplos de cirurgias reparadoras por motivos congênitos.

Outros casos: Acidentes domésticos, automobilísticos, tumores cutâneos;defeitos congênitos;reconstrução mamária.

A estética é o tipo de cirurgia plástica que objetiva adequar alguma parte do corpo às concepções estéticas do(a) paciente e da sociedade, melhorar a aparência do paciente adequando-o aos conceitos de seu grupo social(aumento dos seios;lipoaspiração; retirada do excesso de pele da barriga: redução dos seios e correção de pálpebras.

Serviço:

Santo Antônio da Platina

V & P Health/Excelência Médica

Avenida Frei Guilherme Maria, 627.

Telefones: (43) 3534-5639 e 3534-6158.

Jacarezinho Clínica Unique

Rua Coronel Figueiredo,98.

Telefones:(430 3525-5770 e 3525-8368.

Ourinhos: Clínica CIMA.

Rua Euclides da Cunha, 1.055.

Telefone: (14) 3324-6562.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO