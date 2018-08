MFC e prefeitura promovem Mutirão da Cidadania no próximo sábado

Entre 8h30m e 16h30m com entrada gratuita

O Movimento Familiar Cristão e a prefeitura, com suporte de parceiros, promoverão entre 8h30m e 16h30m no próximo sábado, dia primeiro, na quadra da igreja matriz o Mutirão da Cidadania em Santo Antônio da Platina.Tudo gratuito

Segundo uma das organizadoras, Nely Aparecida Arruda de Oliveira (foto), a Faculdade do Norte Pioneiro (Fanorpi), as secretarias municipais de Saúde, Assistência Social,a Associação Comercial, a subseção da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil), o Rotary Club e o CENAIC(Centro Nacional Integrado de Cursos), com apoio do npdiario, disponibilizarão diversos serviços e atividades.



Testes rápidos para detecção das hepatites B e C,HIV, Sífilis, vacinação contra Febre Amarela,polio, HPV e antitetânica(Interessados levar cartão do SUS e carteirinha de vacinação), aferição da pressão arterial e glicemia, orientações sobre nutrição,(papanicolau, que serve para diagnosticar inflamação vaginal, câncer de colo do útero,entre outros) , higiene bucal, doenças sexualmente transmissíveis, distribuição de escovas de dentes, consultas de clínica geral,atendimento jurídico etc.

A faculdade colocará no local alunos e professores de Direito, Administração de Empresas, Contabilidade e Pedagogia e a ACESAP ofertará pesquisas e dados cadastrais.

Também serão instaladas cama elástica, pipoca, algodão doce,piscina de bolinhas e cursos de maquiagem e design de sobrancelhas.