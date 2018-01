MFC inicia 2018 com nova diretoria em Santo Antônio da Platina

Entidade formada por católicos

O Movimento Familiar Cristão de Santo Antônio da Platina está com nova diretoria. Como sempre, a escolha foi unânime e para o biênio 2018/2019 foram eleitos coordenadores gerais Rosemary e Edivaldo Arruda e Jorgina e Sebastião Bueno (fotos).

O MFC é uma das principais entidades religiosas do país.O Movimento Platinense reúne cristãos formando 352 casais, 19 viúvo(a)s em 58 grupos.

O compromisso do mefecistas brasileiros está voltado para a construção de uma sociedade mais justa, que permita às famílias realizarem plenamente suas funções humanizadoras e evangelizadoras. Por isso, investe na elaboração e no crescente aprimoramento de uma política social familiar que responda às suas necessidades básicas de educação, saúde, habitação e lazer. Colabora com a pastoral familiar da CNBB no Brasil e em toda América Latina, com o CNLB – Conselho Nacional do Laicato do Brasil e, em geral, com a pastoral familiar nas Paróquias.

É mantido por seus membros através da participação e da vivência de valores determinados no Estatuto próprio.Além disso, em cada cidade, os integrantes contribuem para o sustento da entidade ou são realizadas campanhas para o levantamento de recursos que permitam custear os grandes programas nacionais do Movimento como encontros simpósios, seminários e demais atividades.

Foi iniciado no Uruguai, no final dos anos 40 quando se fizeram as primeiras experiências de grupos de casais, mas a criação oficial foi em 1950. Os pioneiros foram acompanhados pelo Padre Pedro Richards.