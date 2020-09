MFC retoma atividades com reuniões e evento de reflexões

Entidade católica é respeitada e retorna agora de forma presencial

Katiely e Cristiano Coelho, presidentes do MFC(Movimento Familiar Cristão) anunciaram nesta quinta-feira, dia dez, o retorno das atividades e reuniões de grupos presenciais. Claro, tomando todas as precauções necessárias.

A princípio, as reuniões da Diretoria serão nos dias 21 e de coordenadores 28 no Centro Catequético às 20 horas.

Nas reuniões , serão apresentados o novo calendário de atividades até o final do ano, entrega dos temários, e demais assuntos.

Na manhã do domingo, dia quatro, momento muito especial de reflexão na Casa de Encontro, às margens da BR-153. Será entre sete e 12 horas. O Reencontro, com o tema Onde Está Deus? , com vagas limitadas.