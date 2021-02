Foram contratadas 228 firmas através da Fomento Paraná

O diretor de Indústria e Comércio de Santo Antônio da Platina, Antônio Marcos de Souza (foto) manifesta satisfação, pois o município está entre os que mais receberam crédito da Fomento, o que revela o alto potencial da economia platinense. A confirmação chegou oficialmente na tarde desta sexta-feira, dia seis.

Ele agradece o secretário Alexandre Levati, os agentes, colegas de trabalho e os investidores. “A economia e o empreendedorismo do Norte Pioneiro são fortes, estamos entre os 30 municípios do Paraná que mais contrataram em 2020, ficamos em vigésimo quinto lugar”, comemora. Em 2020 foram 1.260 contratos e mais de R$ 8,5 milhões em linhas de crédito para pequenas empresas no estado. Em Santo Antônio da Platina, contratados 228 firmas com 1.411.192,41.

A Fomento Paraná é uma instituição financeira de economia mista organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado com capital social majoritariamente pertencente ao Estado do Paraná. É operacionalizada pela SEDU(Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano).

Como instituição financeira, tem todas as operações e atividades submetidas às normas do Sistema Financeiro Nacional e é regularmente auditada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e Tribunal de Contas , entre outros órgãos. Essa característica lhe confere credibilidade e transparência na gestão de fundos e ativos financeiros que se encontram sob sua responsabilidade.