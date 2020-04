Ministério autoriza mudança de finalidade e Hospital do Câncer já é realidade

Na UPA ainda desativada de Santo Antônio da Platina

Após dois anos de trabalho, Santo Antônio da Platina recebeu nesta quarta-feira, dia 15, a confirmação efetiva de instalação e breve abertura de uma unidade de oncologia (especialidade médica que estuda os cancros e a forma de como essas doenças cancerígenas se desenvolvem no organismo, procurando seu tratamento). O prefeito Professor Zezão chegou na sede do executivo hoje e encontrou os servidores eufóricos com a notícia que acabara de ser conhecida: Foi conquistada a autorização do Ministério da Saúde para mudança de finalidade da UPA(Unidade de Pronto Atendimento).

Isso implica afirmar que não há mais, na prática, nenhum empecilho que possa impedir que o imóvel (foto) seja cedido ao Hospital do Câncer de Londrina e iniciar dentro de pouco tempo seu funcionamento.

O objetivo é atender inicialmente em prevenção e diagnóstico. Zezão e o vice, Chico da Aramon, pretendem num primeiro momento utilizar o local de forma parcial para ser o Centro de Especialidades.

Em Londrina, o HC atende 165 municípios do Paraná, como referência, e pelo menos outros 60 por procura natural e espontânea, inclusive de outros Estados. Segundo a Direção do Hospital do Câncer já manifestou, Santo Antônio da Platina está num local estratégico geograficamente e atenderá pacientes de todo o Norte Pioneiro. Um mapeamento apontou uma população de aproximadamente 200 mil pessoas na região, que devem ser atendidas na nova unidade. A previsão é que o HC atenda 220 pessoas por dia no imóvel.

As etapas agora são oficiar o HC para que encaminhe um Plano de Trabalho e na sequência se assine a Cessão de Uso por Comodato por durante 20 a 30 anos, o prazo ainda não foi definido.

No começo das tratativas, a diretoria só aceitava se fosse proprietária do imóvel, mas com as negociações avançando e a recente doação de um terreno de quase seis metros quadrados, ao lado da UPA, tudo foi equalizado.