Ministério Público muda sede no Norte Pioneiro

Enquanto imóvel for reformado atendimento é realizado em outro prédio

O Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria), sob coordenação da promotora de justiça Kele Cristiani Diogo desde 2009, mudou de sede nesta semana.

Passou do imóvel da rua Marechal Deodoro (foto), que será reformado, para poucos metros abaixo na esquina com a rua Joaquim Ribeiro Mendes (fotos). Após a conclusão das obras, retornará ao prédio novamente.

O atendimento permanece o mesmo entre segunda a sexta-feira no horário comercial.

O órgão, estabelecido em Santo Antônio da Platina desde 2003, foi o primeiro focado no Estado na repressão a ilicitudes, atuando, de modo conjunto e integrado, na proteção do patrimônio público, tanto na repressão penal, como no combate à improbidade administrativa.