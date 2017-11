Ministro da Saúde garante solução do caso UPA/ Hospital do Câncer

Audiência em Brasília avançou negociação

Exclusivo: O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), recebeu em audiência na noite desta terça-feira, dia 28, os deputados federais Alex Canziani (PTB) e Reinold Stephanes (PSD), o prefeito e o vice de Santo Antônio da Platina, Professora Zezão (PHS) e Chico da Aramon (PMN), o vereador Luciano Vermelho (PTB), a gestora de Ações Estratégicas e Projetos, Mara Fernandes e o administrador geral e gestor Administrativo, Edmilson da Silva Garcia,do Hospital do Câncer de Londrina (foto). Na oportunidade, em Brasília, ficou praticamente definido que a UPA(Unidade de Pronto Atendimento) platinense será transformada numa extensão do HC, só que o ministro pediu “mais alguns dias” para a viabilização de uma solução alternativa do que a proposta já conhecida.

Como se recorda, os dois parlamentares e mais o secretário da Casa Civil e deputado federal licenciado Valdir Rossoni (PSDB) já autorizaram emendas individuais no valor de R$ 1 milhão cada um para que o imóvel da UPA, concluído mas ainda não inaugurado, seja comprado, o dinheiro devolvido à União, e destinado à prevenção e diagnóstico do câncer.

Os dois maiores entraves são, primeiro, a “engenharia contábil e jurídica” para a transferência do dinheiro e, segundo, o posterior pagamento para a União e, depois, o custeio da unidade de saúde.

Barros concordou com a primeira possibilidade, entretanto, como uma forma de Plano B , solicitou tempo “até no máximo janeiro” para, junto com sua equipe no ministério, encontrar uma solução que possa eventualmente beneficiar as outras 169 UPAs que também estão em impasse semelhante.

“O caso de Santo Antônio da Platina pode ser um precedente nacional”, declarou o chefe do executivo.

De qualquer maneira, a comitiva volta ao Norte do Paraná satisfeita, pois houve avanço nas tratativas sinalizando que a solução final está próxima.

