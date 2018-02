Ministro da Saúde visita Norte Pioneiro e anuncia recursos

No sábado em Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio

O ministro da Saúde, Ricardo Barros (foto) estará na região no próximo sábado, dia dez.

Às nove horas, visitará o Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro),na rua Paraná, centro de Jacarezinho, e às 14 horas, na rua Justino Marquês Bonfim, em Cornélio Procópio, sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná.

Em ambas as oportunidades, ele, que é marido da vice-governadora Cida Borghetti, anunciará mais recursos financeiros para projetos e programas do governo federal.