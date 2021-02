Virá a Londrina discutir novo modelo de concessão com lideranças

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, virá a Londrina para discutir o novo modelo de concessão das rodovias do Paraná. O assunto foi discutido na manhã desta quarta-feira, dia 24, em uma reunião entre o ministro e a bancada federal, em Brasília (foto) . A reunião foi agendada, a pedido dos deputados, para apresentar ao ministro as preocupações dos paranaenses quanto ao modelo apresentado nas audiências públicas.

“Saímos da reunião com o ministro Tarcísio muito otimistas. Os paranaenses estamos com muita angústia e muitas dúvidas com relação a esse modelo e, por isso, solicitamos essa reunião e saímos com alguns resultados”, afirma Luísa Canziani (foto com o ministro).

Segundo ela, o ministro deverá vir a Londrina nos próximos 15 dias para conversar com lideranças, representantes do setor produtivo e toda a comunidade para ouvir as demandas e conhecer a situação das estradas e dos locais escolhidos para implantação das praças.

“Pedimos alteração do local da praça programada para ser instalada entre Londrina e os distritos rurais (Maravilha, Irerê, Paiquerê, Guaraicá, Guaravera e Lerroville). Não podemos aceitar que a população seja penalizada dessa forma porque temos muitos trabalhadores, estudantes, produtores rurais que trafegam diariamente por essa estrada e, uma praça de pedágio pode acabar por inviabilizar a atividade dessas pessoas, salienta a deputada Luísa.

Além disso, a deputada pediu mais agilidade para realização das obras do Contorno Norte de Londrina, um projeto de extrema relevância para toda a Região Norte, mas que nunca saiu do papel. “Pelo projeto apresentado, a realização dessa obra está prevista somente para o sexto ano de concessão e, por isso, solicitamos que a obra seja antecipada para o terceiro ano porque é uma obra muito aguardada por todos”, afirmou.

Outra reivindicação da bancada federal foi a retirada da outorga onerosa. O modelo proposto pelo governo federal previa que o valor da outorga fosse revertido somente aos cofres da União. Agora, ficou definido que todo esse recurso seja aplicado no trecho licitado. O que podemos esperar é que os valores sejam investidos na construção de obras, na duplicação das nossas rodovias e na segurança. “Foi um encontro bastante produtivo e acredito que, em breve, teremos notícias positivas a todos os paranaenses”, salienta a deputada Luísa Canziani.

O projeto de concessão de mais de 3 mil quilômetros de rodovias, garantiu o ministro, terá 100% dos recursos ofertados durante o leilão serão aplicados no próprio Estado. Ou seja, qualquer valor usado para desempate será utilizado integralmente na própria rodovia em benefício ao usuário.

“Isso, com certeza, vai amortecer o impacto tarifário. O modelo sai daqui muito melhor com esse passo dado, acabando com a outorga e deixando o dinheiro no projeto, deixando o dinheiro no estado do Paraná e fazer com que vire maior investimento e menor tarifa”, avaliou.

Saímos da reunião com o ministro Tarcísio muito otimistas. Os paranaenses estamos com muita angústia e muitas dúvidas com relação a esse modelo e, por isso, solicitamos essa reunião e saímos com alguns resultados”

O projeto prevê R$ 42 bilhões de investimentos, em mais de 3 mil quilômetros de rodovias, federais e estaduais, para transformar o agronegócio paranaense e tornar o Estado ainda mais competitivo. Além disso, serão outros R$ 34 bilhões destinados para a conservação das rodovias e contratação de serviços para atendimento aos usuários. “Vamos ter o estado que vai ter seguramente a melhor infraestrutura do Brasil. Vamos oferecer o melhor ao Paraná. Concessões que vão deixar um legado”, afirma o ministro.

O projeto do Minfra para as rodovias paranaenses já apresenta valores projetados de 25% a 70% menores do que os atuais. E que podem sofrer uma redução média de 15% durante o leilão. Além disso, os motoristas têm opções para pagar ainda menos. Para quem usa o serviço de cobrança automática por “tag”, receberá mais 5% de desconto. E para quem utiliza o mesmo trecho diariamente, acontece uma redução progressiva no valor pago ao longo de 30 dias – o Desconto de Usuário Frequente (DUF).

“Entendemos perfeitamente a chaga, a ferida que o pedágio representa”, destacou o ministro. “Agradeço esse apoio, as colaborações e essa participação da bancada federal. Juntos vamos construir um modelo de sucesso. Um modelo que vai fazer a diferença. Estamos projetando o futuro, falando de esperança, de transformação. O que está sendo construído a várias mãos vai transformar o estado do Paraná”, finalizou.