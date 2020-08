Missa campal festeja 106 anos de Santo Antônio da Platina

Detalhes ainda estão sendo definidos para o esperado evento

Na manhã do próximo dia 20 (quinta-feira que vem) será concelebrada uma missa festiva pelos 106 anos do aniversário de Santo Antônio da Platina. Será na ampla área em frente da sede administrativa da Fanorpi (fotos), no recinto da Efapi com todos os cuidados impostos pela pandemia.

A ideia é reunir os quatro párocos e os dois vigários da cidade.

Seria assistida em Drive-in (dentro do carro) pelos fiéis e a Eucaristia (após a Consagração, a entrega da hóstia) em Drive–thru, (com o sacerdote levando até os veículos).

A informação foi confirmada hoje pelo padre José Antônio, mas ele ressalvou que os detalhes (como o horário exato, por exemplo) ainda não estão definidos, faltando alinhavar os diversos ajustes do evento religioso.