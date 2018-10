Missa das Rosas e Caminhada com Maria em Santo Antônio

Nesta segunda-feira e no próximo dia 12

Será celebrada Missa das Rosas às 19h3Om desta segunda-feira, dia primeiro, em Santo Antônio da Platina.

Será na igreja da Paróquia Santa Filomena. O fiéis devem, se possível, levar rosas.

“Estamos no início do Mês Missionário e é importante começarmos bem”,afirma padre Rubens Lopes Coelho (foto).

Ele adianta que no dia 12 próximo, data de Nossa Senhora Aparecida, também está programada para as sete horas Caminhada com Maria, com saída da Yazaki com destino à Capela São João Batista.

Em seguida, celebração de missa às 10h30m e almoço ao meio-dia.