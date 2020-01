Missa do 7º Dia de Falecimento das vítimas da tragédia platinense

Amanhã à noite na igreja Matriz

Às 19h30m desta quinta-feira, dia nove, será celebrada na Igreja Matriz de Santo Antônio da Platina a Missa de Sétimo Dia do falecimento das cinco pessoas na tragédia que comoveu todo o Norte Pioneiro.

As mortes ocorreram em acidente no início da tarde da última sexta-feira, dia três, no KM 51 da BR-153, perto de um motel , em Santo Antônio da Platina. Foi colisão entre um Ford Fiesta sedan e uma carreta.

Perderam as vidas no sinistro Murilo Augusto Rosendo de Oliveira, Juliana Barros Wolf, Fábio Ricardo Mialski de Oliveira Junior, Lorena Ribeiro Basílio e a menina Nina Del Rei Rosendo.