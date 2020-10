Missas de Finados não serão celebradas nos cemitérios platinenses

Entretanto os fiéis católicos poderão acompanhar pela internet

Nesta segunda-feira, dia 19, os padres de Santo Antônio da Platina emitiram um comunicado para informar toda a população sobre recente decisão. Em respeitos às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), por causa da pandemia do Coronavírus, as missas de finados nos dois cemitérios (São João Batista e Parque das Oliveiras) estão suspensas e não acontecerão no dia dois de novembro.

Por causa disso, elas serão celebradas nas respectivas paróquias e transmitidas pela internet. Os horários ainda não foram divulgados, entretanto, antecipadamente convidam os interessados (que precisam confirmar presença).

Esse comunicado é em nome das Paróquias Santo Antônio da Pádua, Santa Filomena, São José e São Judas Tadeu e dos padres Clodoaldo, José Antônio, Marcelino, Marcelo, Héliton e Marcos Paulo.