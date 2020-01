Mistério em Joaquim Távora: Ladrões levam caminhão e devolvem intacto

Motorista avisou PM hoje de manhã

Por volta das seis horas da manhã deste sábado, dia 18, a equipe foi acionada via 190 por um homem relatando que tinha sido vítima de um crime de roubo na PR-092. Marginais levaram um Mercedes Benz 2544 Bitrem.

Ele informou que por volta das 23 horas da sexta-feira,da 17, enquanto se deslocava pela rodovia, próximo ao terceiro trevo de acesso de Quatiguá, sentido Joaquim Távora, dois motoqueiros se aproximaram e pediram que diminuísse a velocidade. Logo após, percebeu que um VW Voyage de cor branca e uma Scania estavam dando cobertura.

Obedeceu as ordens e parou o veículo.

Os assaltantes estavam armados, porém só conseguiu visualizar a arma de um dos ocupantes do automóvel, uma espingarda calibre 12. Após ser rendido, os bandidos levaram o caminhão até uma estrada rural, cerca de um quilômetro de onde ocorrera a abordagem. Posteriormente, o levaram até as margens da rodovia e mandaram que se deitasse, e lá ficou até aproximadamente às cinco horas, quando então conseguiu chegar ao Posto e Restaurante Mazoti – no KM 304 da PR-092 , ainda em Joaquim Távora – e pedir ajuda.

Em diligências, por volta das 6h30m, enquanto a equipe ainda colhia as informações pertinentes ao caso, feito contato com a empresa responsável pelo rastreamento, a PM descobriu que o caminhão estava no mesmo local (Estrada Rural).

Munidos da informação a guarnição deslocou-se até o local indicado, constatando que o veículo ainda parado e intacto. Foi solicitado ao motorista para que conferisse os objetos e a carga, sendo confirmado que nada havia sido levado.