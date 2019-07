Mobilização cria comissões e reforça curso de Medicina no Norte Pioneiro

Reivindicação prossegue sendo prioritária

Um esforço de cooperação jamais visto na região entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho pode beneficiar todo o Norte Pioneiro.

Em recente e discreta reunião foi criada uma comissão encabeçada por lideranças que apoiaram o Governador Ratinho Junior, diretamente interessadas na implantação do curso de Medicina no Norte Pioneiro.

O grupo é formado pelo empresário jacarezinhense Marcelo Palhares (foto), um dos coordenadores da campanha do Governador Ratinho Junior na região, pelo Prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho Neto (foto), o Professor Zezão, o Prefeito de Ribeirão Claro Mário Pereira (foto), Presidente do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde), e pelo Prefeito de Pinhalão, Sérgio Rodrigues (foto), Presidente da Amunorpi(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro).



Uma Comissão Técnica apresentará os estudos que comprovarão que a implantação e manutenção do curso de Medicina nas cidades de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho terão um custo extremamente baixo relativo à amplitude do projeto, já que Jacarezinho possui estrutura para as aulas teóricas e Santo Antônio toda a estrutura para as aulas práticas.

A comissão que fará os estudos não terá cunho político e integrada por profissionais ligados à área de Educação em Saúde.

Após a conclusão os estudos de viabilidade serão levados ao Governador Carlos Massa Ratinho Junior para posteriormente serem apresentados à sociedade.

A ideia não é constranger e nem trazer desconforto ao governador em sua visita de dois dias nesta quinta e sexta-feiras em Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, mas, conforme ressaltaram os líderes “ser impositivos e exigir, de maneira educada mas incisiva” que essa demanda seja atendida na região e não em Cornélio Procópio, como chegou a ser cogitado.

Outras lideranças expressivas estão apoiando a mobilização, como José Afonso Junior, ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-secretário de Esportes e Turismo e presidente do Sindicato Rural Patronal platinense e Alex Figueira, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina.