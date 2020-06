Mobpar completa 100 corridas em SAP e quem ganha é você

Sistema de indicações da Mobpar, poderá ajudar muitas famílias conquistarem uma renda extra nessa pandemia

A startup MobPar Mobilidade Particular que iniciou há 15 dias as atividades em Santo Antônio da Platina chegou à corrida número 100 na cidade e lança uma mega promoção para levar o beneficio das viagens com segurança e economia a população das cidades (Santo Antônio, Ibaiti e Wenceslau Braz) que são atendidas pela plataforma.

Todas as pessoas que entrarem no site www.mobpar.com.br baixarem e se cadastrarem vão receber um voucher (Bônus) de R$ 2,00, além deste brinde pelo cadastro quanto mais o passageiro usa os serviços da MobPar mais cashback ganha de volta em sua conta no aplicativo.

Segundo Cristiano Savagin, presidente nacional da empresa, todas as corridas geram um valor que é devolvido para o passageiro, podendo ser usado para descontos em viagens de longas distancias e viagens gratuitas no perímetro urbano da cidade.



Com uma visão inovadora essa semana começou a campanha de indicações, onde os passageiros podem indicar outros passageiros e ganhar um bônus de R$5,00 por passageiro que vier ser cliente ativo e também indicar motoristas e ganhar bônus de R$25,00 por motoristas indicados. Esses bônus podem ser usados para afazer corridas ou mesmo para saques em dinheiro, se transformando ai numa renda extra nesses momentos de desemprego e na crise que estamos passando.



Maiores informações sobre a Mobpar e sobre a promoção de indicação podem ser obtidas através do whats da empresa (43) 9.9696-5043 ou pelo telefone (43) 3528-2338.