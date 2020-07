Mobpar : Nosso compromisso é com a população

Apesar da pressão, aplicativo continua com corridas por apenas R$ 8,00

“Nos últimos dias sofremos ligações, perseguições e uma emboscada por parte de alguns taxistas, onde tivemos um de nossos carros apreendido de forma arbitrária e após provar que nossa empresa está 100% legalmente, dentro de todos os padrões de segurança tanto dos veículos como de nossos motoristas, o carro foi liberado.

Essa armadilha, nos vemos como uma grande oportunidade de mostrar aos platinenses que nossa empresa é legalizada e está dentro dos padrões de segurança.

Todas nossas corridas são monitoradas pela nossa central 24 horas por dia, todos os carros passam por vistoria de nossa matriz e nossos motoristas entregam atestado de antecedentes criminais a cada seis meses, tudo pela segurança de nossos passageiros”.

Cristiano Savagin (fotos), presidente nacional da MobPar Brasil continua: “Estamos trabalhando e não vão conseguir nos tirar de circulação por que nosso compromisso é com a população em levar um serviço de qualidade, com segurança e preço justo e não com alguns taxistas. Devido o carinho que recebemos dos platinenses, até o final do ano estaremos instalando na região central da cidade o Espaço MobPar um escritório moderno e aconchegante para motoristas e passageiros”, finalizou.

Maiores informações podem ser tiradas pelo telefones (43) 3528-2338 ou 9.9669-5043 (ambos são Whatts).