Moça ameaça tio com facão por causa de terreno de cemitério em Andirá

Os dois são herdeiros da área e brigaram por dinheiro

Uma moça ameaçou o próprio tio durante uma briga familiar registrada na quarta-feira, dia 25, em Andirá.

O residente no bairro das Cinzas procurou a Polícia Militar relatando que sua sobrinha, hospedada em sua casa, havia lhe agredido fisicamente e prometido lhe ferir ainda mais com um facão depois de discussão sobre um terreno no cemitério local, do qual ambos são herdeiros.

A PM foi ao local, mas a mulher havia fugido.

O facão (foto) foi apreendido.