Moça de 17 anos bate carro com homem embriagado

Hoje de madrugada em Joaquim Távora

A Polícia Militar prendeu um homem embriagado e apreendeu uma menina de 17 anos na madrugada desta quarta-feira, dia dois, em Joaquim Távora.



A adolescente estava “aprendendo” a dirigir com um amigo maior de idade e acabou batendo numa residência de madeira (fotos) com o VW/Gol(placas de Ibaiti).

No local, a PM foi percebeu a embriaguez e deu voz de prisão ao homem por permitir direção a pessoa não habilitada gerando perigo de dano e encaminhada também a adolescente pelo ato infracional de conduzir veículo automotor sem habilitação gerando perigo, sendo ambos conduzidos à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.