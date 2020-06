Moça de 32 anos é a nova infectada pela Covid-19 em Santo Antônio

Ela permanece estável e isolada em sua própria residência

A secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Gislaine Galvão, informou na tarde deste sábado, dia 13, que uma mulher de 32 anos teve teste positivado e agora são 21 infectados pelo novo coronavírus na cidade.

Também dois novos suspeitos foram internados em leitos semi-intensivos do Hospital Regional do Norte Pioneiro, além da mulher de 56 anos já noticiada e que continua no local desde sexta-feira.

Cornélio Procópio está hoje com 202 casos confirmados.

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) informou neste sábado 533 novas confirmações e 18 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. O acumulado de casos é de 9.233 e 312 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos números devido a exclusão por duplicidade de registro e alteração de município de residência de pacientes confirmados.

INTERNADOS – 382 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados neste sábado (13). 274 pacientes estão em leitos SUS (sendo 125 em UTI e 149 em leitos clínicos/enfermaria) e 108 em leitos da rede particular (sendo 40 em UTI e 68 em leitos clínicos/enfermaria). A faixa de idade de pacientes internados varia entre seis meses de vida a 90 anos de idade.

Há outros 755 pacientes em leitos UTI e enfermaria, nas redes pública e particular, que aguardam resultados de exames, são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual divulga a morte de mais 18 pacientes, todos estavam internados. São duas mulheres e 16 homens, com idades que variam de 30 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 8 e 13 de junho.

Os pacientes que faleceram residiam: Dois em Curitiba, Cascavel, Colombo, Londrina;Um em Araucária, Assaí, Cafelândia, Cambé, Clevelândia, Imbaú, Pinhais, Rolândia, Santa Tereza do Oeste, São José dos Pinhais.

MUNICÍPIOS – 300 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 104 municípios há registro de óbitos