Moça desmente estar com coronavírus em Santo Antônio (vídeo)

Ela sofreu uma crise nervosa e foi atendida pelo SAMU

Alessandra, uma jovem funcionária do supermercado São Marcos, desmentiu por meio de vídeo caseiro ter sido encaminhada ao Hospital Nossa Senhora da Saúde por supostamente estar com o Covid-19, em Santo Antônio da Platina.

Ela disse ter sofrido uma crise de ansiedade e, por isso, atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), mas passa bem e já voltou ao trabalho. Pediu ainda para que as pessoas não compartilhem o áudio com uma voz feminina “informando” que estaria com o vírus.

Esta semana,a diretora-geral da Faculdade do Norte Pioneiro(Fanorpi), Graça Zurlo, também desmentiu estar doente, tratando-se apenas de um simples resfriado.

O coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um novo vírus que nunca havia sido identificado em humanos.