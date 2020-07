Moça doente de câncer consegue dinheiro de cirurgia em menos de 24 horas

Ela tem 27 anos e necessita de procedimento médico urgente

No final de 2019 a norte-pioneirense Luana de Fátima Veiga (foto) descobriu que tinha câncer de mama. Desde então vem lutando com muita fé e esforço.

Ela precisa uma cirurgia para finalização do tratamento e não possuía o valor para realizá-la, R$ 15 mil.

A jovem, que trabalha na Imobiliária Boberg(está afastada), em Santo Antônio da Platina, é pessoa honesta e conceituada. Solicitou doações e orações.

E nesta sexta-feira, dia três, em menos de 24 recebeu em sua conta até mais do que necessitava. Ela agradece a todos.

