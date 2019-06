Modelo ex-Pânico na Band na Seven (vídeos)

E ainda o cantor Rob Nunes

A melhor e mais moderna casa de shows do Norte Pioneiro mais uma vez entrega para a região um evento cheio de qualidade para todo o público.

Festa Especial de Férias em Siqueira Campos.

Dia seis de julho (próximo sábado), acontecerá a festa “Seven Especial de Férias”, com destaque para a modelo ex-Pânico na Band e digital influencer, Arícia Silva(fotos).

A gata fará participação especial juntamente com a atração da noite, Rob Nunes (fotos), revelação nacional do sertanejo com a música Como É Que Faz.

Ainda completando a noite DJ Duh Chueire.

Não fique de fora, garanta sua presença nesse super evento.

Camarotes fechados e mesas no VIP já estão esgotados.

Reservas de mesas premium pelo WhatsApp

43 9 9926-1958

43 9 9935-2231

Serviço:

Onde: Seven Beats

Quando: 6 de Julho, 23 horas

Atrações: Rob Nunes, Aricia Silva e Duh Chueire

Valores: 70,00 camarote avulso, 40,00 vip avulso, 20,00 premium