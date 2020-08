Moradores de Carlópolis fazem nota de repúdio à vídeo

Verdadeiras causas do estrago foram esclarecidas

Nesta quinta-feira, dia 20, uma nota de repúdio foi publicada. O documento foi organizado pelos residentes da rua Ipê Roxo, jardim Vista Alegre, em Carlópolis.

O prefeito da cidade, Hiroshi Kubo, veio a público e manifestou-se mostrando o caso em uma rede social (facebook), através de sua conta pessoal.

De acordo com a publicação, um vídeo de caráter “eleitoreiro”, difundido na quarta-feira, dia 19, foi o motivo da indignação. Ele foi postado após um acidente causado por um caminhão, segundo as informações, o veículo estava no endereço de forma irregular, uma vez que, devido à pavimentação, ainda não foi liberada para tráfego.

Oito pessoas assinaram, leia-o completo abaixo: