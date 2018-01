Morais vai para Maringá e 2º Batalhão tem novo comandante

Cerimônia oficial da troca ainda não foi marcada mas será em breve

Nascido em Eldorado, interior de São Paulo, Antônio Carlos de Morais (foto) estudou em Curitiba e contou para o npdiario ter chegado ao Norte Pioneiro em 1999, como primeiro-tenente em Wenceslau Braz.Em 1986, como aspirante trabalhou na então Companhia de Choque(atual Batalhão de Operações Especiais), depois em Paranavaí e Campo Mourão.

Em 1999, assumiu o comando da 4ª Companhia em Santo Antônio da Platina, onde reside até hoje com esposa e filhos, passando ao longo dos anos de capitão para major,assumiu o controle operacional do 2ºBPM e, na sequência, o comando da unidade no lugar do coronel Airton Diniz.

O Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira (fotos) assumiu agora a função.

Natural de Sertaneja, conta hoje com 47 anos de idade e uma vasta experiência na área de Segurança Pública.

Iniciou sua carreira na corporação em 26 de maio de 1988.

Formado em Filosofia e Direito, o novo comandante já esteve à frente de outros batalhões, em especial o 5º, com sede em Londrina, e o 15º, situado no Município de Rolândia. Em ambos os locais, desempenhou excelentes serviços.

A entrega de comando foi motivada pela promoção do, até então, Tenente-Coronel Antônio Carlos de Morais ao posto de Coronel. Com a nova promoção, Morais deixa as dependências do 2º Batalhão e assume a direção do 3º Comando Regional de Polícia Militar, com sede em Maringá.

A cerimônia oficial da entrega de comando ainda não foi marcada, mas acontecerá em breve.