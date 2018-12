Morcegão será reinaugurado nesta quinta-feira

Mais facilidades de treinos e preparações técnicas no ginásio de esportes reformado

Muita emoção promete marcar a reinauguração do Ginásio de Esportes José Elis Feliciano, o Morcegão, nesta quinta-feira, dia 20.

O evento, organizado pela Prefeitura de Andirá através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, terá várias atrações especiais e a presença de autoridades, antigos e novos atletas da comunidade e muitas surpresas, programadas pelo Secretário de Esportes, Juraci Bernardino Alves (Meloso) e toda sua equipe. Essa é uma obra bastante esperada pela comunidade, por ser um dos mais importantes espaços esportivos de Andirá, que encontrava-se com sérios problemas de infraestrutura e inviabilizava a realização de atividades no local.

A reforma foi possível graças a uma emenda parlamentar, além de complementação de recursos do município. Desde que assumiu a Prefeita Ione Abib, e o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Maluzzi, acompanham de perto as ações da reforma, garantindo que atenda as expectativas prospectadas de melhorias. A Prefeita também acompanhou cada detalhe , inclusive, os trabalhos de paisagismo realizado no entorno do Ginásio, o que deixou o espaço muito mais atrativo.

Com a remodelação do Ginásio de Esportes, as escolinhas de esportes (um dos mais importantes projetos sociais e esportivos da Secretaria), passam a ser realizados no local. Hoje, centenas de crianças e jovens são atendidos em espaços como quadra de escolas e no Estádio João Hermógenes Andrade (Andradão).

Outras modalidades esportivas, como o Basquete , Futsal, Voleibol, também terão muito mais facilidades de treinos e preparações técnicas com o novo espaço. A pedido da chefe do executivo, a Secretaria de Esportes também projeta a implantação da Ginástica Artística. Andirá sempre foi referência no esporte, em várias modalidades.

Com o espaço, agora adequado e reestruturado, ampliará, ainda mais, a efetivação das políticas de democratização esportiva na comunidade, com incentivo aos atletas, descobertas de novos talentos, ações de prevenção e intervenção social.