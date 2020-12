Idosa de 91 anos faleceu na segunda-feira desta semana

O npdiario confirmou nesta quarta-feira, dia 23, o 18º óbito por complicações decorrentes da Covid-19.

Trata-se de uma mulher de 91 anos, religiosa da Congregação Cristã do Brasil, que perdeu a vida no último dia 21 com suspeita de estar infectada, de acordo com a secretária de Saúde, Gislaine Galvão.

Tinha também doença pulmonar, era obesa e hipertensa.

A confirmação só veio nesta quarta e o corpo, evidentemente, foi enterrado no mesmo dia.