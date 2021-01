Ele tinha 42 anos e não resistiu após internamento em UTI

Denilson Soares da Silva (fotos) perdeu a vida às 16h25m desta sexta-feira, dia 29, num leito de UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, cidade onde nasceu e residia com a família.

Aos 42 anos, casado com Vanderléia, tinha quatro filhos (inclusive uma religiosa, irmã Beatriz) e dois netos.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, ficou 16 dias internado, suas comorbidades eram obesidade (tinha emagrecido nos últimos meses) e hipertensão.

Trabalhou na JK Artes Gráficas, como garçom em eventos e, por último, de caixa no posto Millenium.

Católico praticante, colaborativo e muito respeitado, integrava o MFC (Movimento Familiar Cristão).

Não houve velório. O corpo será sepultado na noite de hoje no Cemitério São João Batista.