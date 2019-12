Morre advogado jacarezinhense Paulo Taddei aos 42 anos

Sofria de problemas renais graves

Paulo Roberto Barbosa Taddei (fotos), faleceu nesta quinta-feira, dia 26, aos 42 anos em Santo Antônio da Platina, durante sessão de hemodiálise. Deixou a esposa, Renata Zomer.

Ele residia e exercia suas atividades profissionais na cidade de Jacarezinho, onde era conselheiro da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.

O velório está sendo realizado na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Rua. Marechal Deodoro, nº 88, centro.

O sepultamento do corpo está marcado para 14 horas no Cemitério São João Batista, de Jacarezinho.

A OAB se solidarizou com a dor dos familiares, amigos e dos que com ele conviveram na esfera profissional e pessoal.

Hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento retira do corpo os resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também controla a pressão arterial e ajuda o organismo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina. É indicada para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica graves.