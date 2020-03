Morre advogado Nassif Miguel aos 80 anos em Jacarezinho

Ordem dos Advogados do Brasil se solidarizou

O advogado Nassif Miguel, que foi professor e diretor do curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná(UENP), faleceu nesta quarta-feira, dia 18, aos 80 anos.

A morte foi divulgada pela filha, Cláudia Ribeiro Miguel Saad, e pela Ordem dos Advogados do Brasil (Subseção de Jacarezinho):

A Diretoria e todos os Colaboradores da OAB de Jacarezinho se solidarizam com a dor dos familiares, amigos e dos que com ele conviveram na esfera profissional e pessoal ”

Em homenagem, o corpo do falecido está sendo velado no salão nobre do prédio do curso de Direito, localizado na av. Manoel Ribas, 215, desde 11 horas de hoje. O sepultamento será realizado às 17 horas, no cemitério de Jacarezinho.

A causa da morte não foi divulgada até o presente momento.