Morre aos 88 anos mãe de ex-prefeito de Siqueira Campos

Ela foi atropelada por um caminhão

A dona de casa Leonilda Faustinoni Liechocki (foto, com netos), 88 anos, faleceu na tarde desta sexta-feira, dia 14, vítima de um acidente em Siqueira Campos.

Ela era mãe do ex-prefeito Luiz Antônio Liechocki (foto) e foi atropelada por um caminhão que fazia manobras no pátio da empresa da família. O condutor não foi culpabilizado, pois tratou-se de uma fatalidade.

Católica praticante, era sempre vista nas celebrações de missa, em especial as do Santuário do Bom Jesus da Cana Verde.

O corpo será sepultado na tarde deste sábado, dia 15, no Cemitério Municipal.