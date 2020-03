Morre cambaraense em acidente na BR-153 de Ourinhos

Causas do acidente ainda estão sendo investigadas

Na noite desta quarta-feira, dia 11, por volta das 23h30m, um motociclista de 47 anos, cambaraense que residia atualmente na cidade do acidente, faleceu após bater em um carro no Km 342 da BR-153 (Rodovia Transbrasiliana) de Ourinhos, interior do estado de São Paulo.

Claudemir de Souza Andrade (foto), também conhecido como “Mirão”, estava pilotando uma Honda/CB 300, preta e com placa de Cambará, quando atingiu a lateral de um Corsa Classic, com placas de Ourinhos. A vítima chegou a ser socorrido na Santa Casa de Ourinhos, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do outro carro envolvido no acidente tem 54 anos, é morador da Cohab de Ourinhos e não se feriu.O corpo de Andrade foi sepultado nesta quinta-feira.