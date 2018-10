Morre ex-prefeito de Conselheiro Mairinck aos 64 anos

Corpo velado na câmara de vereadores

Juarez Lélis Granemann Driessen (foto), que foi prefeito de Conselheiro Mairinck entre 2009 e 2012, morreu na tarde desta sexta-feira, dia cinco, num quarto do Hospital do Câncer de Barretos, interior paulista, onde tratava da doença, que atingiu sua pele e depois outros órgãos.

Ele deixou a viúva,Claudenice, com quem tinha um menino de dez anos e outros dois filhos, do primeiro casamento.

O corpo do fazendeiro será velado na câmara de vereadores e sepultado neste sábado no cemitério municipal.

O atual chefe do executivo Alex Sandro Pereira Costa Domingues (DEM) decretou luto oficial por três dias no município.