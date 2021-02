Ainda há poucas informações sobre o falecimento do político

João Renato Custódio (fotos), que foi vereador e prefeito de Japira por duas vezes (2005-2008 e 2009-2012), perdeu a vida na manhã deste domingo, dia 14, em Curitiba ou Pontal, município paulista.

Existem notícias – não confirmadas – de que a causa mortis teria sido Covid-19.

Os contatos familiares, incluindo o sobrinho, candidato a chefe do executivo japirense no ano passado, Marco Antônio Custódio (Marcão do Bota), não responderam até o momento.

O atual prefeito Ângelo Marcos Vigilato disse ao npdiario também ter poucas informações sobre o óbito.

Ele decretou luto oficial por três dias.