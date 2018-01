Morre ex-prefeito de Quatiguá aos 73 anos

Prefeita decreta luto oficial por três dias

O ex-prefeito de Quatiguá, Antônio Francisco Zanini, o Toninho (fotos), faleceu na noite desta segunda-feira, dia 15, na Santa Casa de Jacarezinho por complicações decorrentes da diabetes.

Ele tinha 73 anos, era produtor rural e foi vice-prefeito na gestão do então prefeito Efraim Bueno de Moraes, por duas vezes, em 2005-2008 e 2008-2012, tendo assumido a titularidade por nove meses, quando Efraim se afastou para ser candidato a vereador, em 2012.

Deixa a esposa, Clarice, os filhos Marcela, Marcos, Rosângela e Márcio e sete netos.



Por telefone, o companheiro politico disse lamentar o fato, “a gente deve muito a ele, um homem honesto, decente e inteligente”, disse Efraim.

A prefeita Adelita Parmezan também se manifestou: “Foi exemplo de luta, perseverança e superação para todos os Quatiguaenses; mesmo nos momentos de maior sofrimento com sua saúde, transmitia otimismo permanente e fé inquebrantável. A quem o procurava para oferecer conforto pela dura provação pela qual passava, retribuía com alegria, bom humor e desassombro”, declarou pelo aplicativo Whatapp.

Ela decretou luto oficial por três dias.

O corpo está sendo velado na Casa Mortuária Municipal e será sepultado na tarde desta terça-feira no cemitério local.