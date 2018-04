Morre ex-prefeito de Salto do Itararé aos 43 anos

Faleceu em casa nesta terça-feira

O ex-prefeito de Salto do Itararé, Selmo Adalberto de Carvalho (foto), perdeu a vida hoje depois de complicações de um infarto, por volta das quatro horas.

Foi chefe do executivo nos mandatos de 2001-2004 e 2005-2008, eleito por partidos diferentes nos dois pleitos, respectivamente pelo PSD e PSDB.

Era solteiro e tinha 43 anos.

O corpo está sendo sepultado em sua residência e será sepultado amanhã de manhã no cemitério local.

O atual prefeito, Paulo Sérgio Fragoso, o Paulinho (PSDB) assinalou: “Salto do Itararé perde um memorável gestor público, que deixou sua marca por vários setores do município e, neste difícil momento, manifesto meus sinceros sentimentos aos seus familiares,além do vasto círculo de amigos na cidade, região e em todo o Paraná”.