Morre ex-vereador de Jacarezinho aos 64 anos

Foi presidente do IAP

O corpo do engenheiro agrônomo, ex-vereador entre 2001 e 2004 e ex-presidente da sede regional do IAP(Instituto Ambiental do Paraná) João Francisco Santos da Rocha Loures (fotos) está sendo velado na Funerária São José, em Cornélio Procópio, e será sepultado às 11h30m horas deste sábado, dia 17.

O filho e parte dos familiares mora atualmente em Cornélio.

Servidor de carreira, de família tradicional de Jacarezinho, onde residia no Parque Bela Vista, faleceu na tarde desta sexta-feira no Hospital do Câncer de Londrina.

O presidente da Câmara de Vereadores de Jacarezinho, Fúlvio Boberg decretou luto oficial de três dias (Colaborou Marcelo de Paula).