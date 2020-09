Morre ex-vice-prefeito de Ibaiti Airto Mingote aos 69 anos

Político exemplar não resistiu a um infarto; Antonely decreta luto oficial por três dias

O corpo do ex-vice-prefeito de Ibaiti (gestões de 2005 a 2008 e 2009 a 2012), Airto Ferreira de Melo (conhecido como Mingote), será velado na câmara de vereadores das 15 às 17 horas e, em seguida, sepultado no cemitério local nesta quarta-feira, dia dois. O óbito foi às duas horas da madrugada.

Por volta de 8h30m desta terça-feira, foi levado de helicóptero pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência para Londrina, em função de um infarto do miocárdio, chegou a ser submetido a um cateterismo, mas não resistiu.

Comerciante e agricultor da cidade, foi vereador de 1989 a 1992, era pai do atual e também vice-prefeito, Ulisses Mingote. Tinha 69 anos, deixou a viúva, Creuza de Mello, três filhos e dois netos.

O prefeito Antonely Carvalho(MDB) lamentou, “dia muito triste para todos nós, um exemplo de pessoa como amigo, na família, estamos em luto”, afirmou, comovido. Foi decretado luto oficial no município.

O ex-prefeito Luis Carlos dos Santos Peté (na foto principal à esquerda) , hoje afastado da vida pública, comentou o drama com o npdiario, “na política a gente vê de tudo, ele era diferente, nós tínhamos uma amizade como se fôssemos irmão, estou muito triste, o carinho recíproco que sempre tivemos… Nunca tivemos problemas, sempre me ajudou, um verdadeiro amigo.Deus vai lhe dar um bom lugar, um homem decente.Ibaiti em luto pela perda desse grande homem”, encerrou, com a voz embargada.