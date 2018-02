Morre jovem voluntário do Bombeiro Mirim de Jacarezinho

Estava internado em hospital londrinense

Um dos instrutores de Jacarezinho dos projetos Bombeiro Mirim e Polícia Mirim, Wellington Aparecido da Silva (fotos), de 25 anos, morreu nesta terça-feira, dia 27.

Ele estava internado com muitas dores no estômago num hospital de Londrina.

Tinha passado mal quando treinava futebol para meninos na faixa de 12 anos na semana passada.

Trabalhava na Usina Jacarezinho no período diurno e de noite no 2º Batalhão como voluntário.

Ele teve um ataque cardíaco fulminante, mas não se sabe exatamente o que causou a fatalidade.

O corpo será sepultado nesta quarta-feira no cemitério São João Batista, em Jacarezinho, em horário a ser decidido assim como o local do velório.

Os projetos são comandados por Plínio Madureira(diretor) e o cabo Wagner Luiz de Almeida(coordenador), que também dirige a Associação das Crianças Fora das Ruas.

Mais informações ao longo do dia.