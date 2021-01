Era titular do Juizado Especial de Santo Antônio da Platina

A ex-juíza da Vara Criminal e, por último, do Juizado Especial, Maristela Andrade de Carvalho (fotos sozinha e com a promotora Kele Cristiani e o delegado da Polícia Civil, Rafael Guimarães), 52 anos, perdeu a vida no início da tarde deste sábado, dia 23, em sua residência, na avenida Oliveira Motta, centro de Santo Antônio da Platina.

A metástase se originou de um câncer de mama, que a magistrada descobriu há 11 anos.

Ela, que também dirigiu o Fórum Dr. Octávio do Amaral, é natural da capital paulista e perdeu a mãe recentemente.

O corpo não será velado e encaminhado para um crematório de Londrina ou São Paulo.

Ailson Levati, presidente da Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) lamentou o ocorrido e elogiou a “competência e comprometimento” da juíza, que era separada e deixou um filho, menor, chamado Pedro.