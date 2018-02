Morre mais um vereador de Barra do Jacaré

Na noite desta quinta-feira; família vai doar órgãos

O vereador Miguel Calixto (fotos), do PSD de Barra do Jacaré, teve morte cerebral na noite desta quinta-feira, dia oito.Era agricultor,tinha 52 anos e foi ferido de forma muito grave na cabeça e queixo com disparos de pistola durante a tentativa de assalto a carros-fortes na BR-376, nos Campos Gerais.

Deixa a esposa, Ana Maria, e cinco filhos.

Ele e mais dois edis viajavam para Curitiba e o colega Elton Coruja acabou morrendo no confronto na manhã de terça-feira, dia seis.

A filha dele, Marcela, que se encontra no Hospital Bom Jesus (foto), de Ponta Grossa, por telefone confirmou a informação ao npdiario.

Ela também detalhou que a família decidiu doar alguns órgãos e o corpo não tem previsão de chegada a Barra do Jacaré.

