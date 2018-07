Morre padre Germano Treier aos 78 anos; corpo está na igreja

Corpo será sepultado no final da tarde desta segunda-feira

O padre Germano Treier (fotos), da paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Ribeirão Claro,faleceu na tarde deste domingo, dia 29.Tinha 78 anos e faria aniversário em setembro.

O corpo será velado na igreja Matriz e sepultado no final da tarde na lápide dos Padres Pallottianos no Cemitério Municipal. Missas presididas pelo bispo Dom Antônio Braz às seis, nove, 12 e 15 horas.

No dia 23 de junho teve uma queda no quarto e fraturou o fêmur. Encaminhado para o Evangélico, no dia 28, foi feita a operação e implantada uma haste no fêmur, mas o médico comentou que os batimentos cardíacos dele caíram e tornou-se necessário colocar um marcapasso.

Ao realizar uma tomografia ficou constatado um hematoma e por isso o religioso novamente foi submetido à outra cirurgia e agora retornou para a UTI.

O grave quadro infeccioso obrigou a transferência novamente para a UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Evangélico de Londrina na semana passada, mas acabou não resistindo.