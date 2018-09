Morre platinense Pedro Bomba aos 92 anos

Em Santo Antônio da Platina

O corpo de Pedro da Silva, o Pedro Bomba, será sepultado neste sábado, dia oito, no cemitério São João Batista,em Santo Antônio da Platina.

Ele tinha câncer que acabou evoluindo para falência múltipla dos órgãos.

Deixa os filhos Regina, Suzana, Marilda, Neusa e Chico(do restaurante), netos e bisnetos.

Homem alegre e querido, sempre pautou a vida pela honestidade e retidão de princípios.

Numa das fotos, aparece com o seu fisioterapeuta, Bruno Silveira Leite, com quem mantinha ótimo relacionamento.