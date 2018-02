Lutava contra o câncer

Aos 47 anos, morreu o policial rodoviário estadual Lázaro Benedito Castro (fotos).

Um câncer que começou no dedo do pé esquerdo se espalhou e acabou tirando a vida do patrulheiro.

Deixa a esposa e três filhos.

O corpo está sendo velado na Capela Mortuária e será sepultado no cemitério de Ribeirão Claro.

Ele trabalhou em Jacarezinho e atualmente estava no posto de Siqueira Campos.