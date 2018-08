Morre Toninho Ferreira aos 85 anos

Sepultamento hoje às 16 horas

O comerciante Antônio de Souza Ferreira (foto com os filhos gêmeos) faleceu em torno de 23 horas desta quinta-feira, dia nove,aos 85 anos com infecção generalizada, em Santo Antônio da Platina.

Deixou a viúva, Maria José, os filhos Elaine, Hilton e Helton,e seis netos.

O corpo está sendo velado na Funerária do Grupo Vitoriana (rua Marechal Deodoro, 582, perto do Colégio Estadual Tiradentes) e o sepultamento será às 16 horas no cemitério São João Batista.