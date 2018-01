Morre um dos trigêmeos do Hospital Regional do Norte Pioneiro

Os outros dois ainda correm riscos

O corpo de Emanuel Freitas foi sepultado no domingo, dia 21, no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina. O bebê era um dos trigêmeos nascidos no último dia 14, no Hospital Regional do Norte Pioneiro, e que precisou de atendimento emergencial por serem prematuros.

Tinham somente 27 semanas. As crianças tiveram de ser socorridas principalmente pelo baixo peso: Gael(800 gramas), Emanuel (900 gramas) e Deborah(720 gramas). Os dois meninos foram encaminhados para o Hospital Universitário de Londrina de manhã e a menina à tarde também para o HU (fotos e vídeo).

Os dez leitos da Unidade de Tratamento Intensivo neo-natal do Regional estão ocupados.No local, nascem em média 152 bebês por mês.Uma ambulância da prefeitura de Carlópolis transportou os bebês da frente do HR até a aeronave, cerca de 50 metros.

Os avós, Marcelo e Aparecido Benjamin (foto) e os pais, Ketlen e Edilson Freitas, acompanharam o trabalho.A mãe, 26 anos, está bem.

Edilson (foto de boné) contou para a reportagem ter outros dois filhos, Benjamim, de 3,6 anos, e Sofia, de 1,4 anos.

Ele, 32, presta serviços numa mercearia no bairro Aparecidinho II. As outras duas crianças permanecem internadas NO HU.

Recorde o caso : https://npdiario.com/saude/trigemeos-platinenses-levados-por-helicoptero-hoje-para-londrina/