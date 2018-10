Morre Wilson Sfeir aos 88 anos em Jacarezinho

Corpo está sendo velado no Legislativo



O professor de Matemática, Wilson Sfeir (fotos), de 88 anos, faleceu nesta segunda-feira, dia primeiro.

Era pai de Wilsinho, Paulo, Carlão e Denise.

O corpo está sendo velado na câmara de vereadores jacarezinhense.

Trabalhou como chefe regional do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), era pai de Denise Sfeir (foto com o pai) ,que é do Departamento Jurídico da prefeitura local e ex-presidente da Subseção da OAB(Ordem dos Advogados do Brasil) de Jacarezinho. Também era tio da dentista Márcia Sfier, esposa do engenheiro civil platinense Nelson Luiz.

Será sepultado na manhã desta terça-feira, dia dois, no cemitério São João Batista (Jacarezinho) em horário a ser definido pela família.