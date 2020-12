Lamentada perda da menina carismática, alegre e querida

O falecimento precoce de uma adolescente moradora do município de Wenceslau Braz causou comoção na cidade na manhã desta segunda-feira (30).

Ainda na tarde do domingo (29), familiares e amigos realizaram postagens pedindo orações pela jovem Ana Luisa Ferreira (fotos) que estaria internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital cujo nome não foi divulgado até o momento. Já na madrugada desta segunda-feira, foram divulgadas informações de que a jovem não resistiu e acabou vindo a óbito. Apesar de alguns boatos que circulam nas redes sociais, até então ainda não foi divulgada uma causa oficial da morte.

O perfil do Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná publicou uma nota de pesar lamentando a morte da estudante da 2ª série do Ensino Médio lamentando a perda em nome da direção, professores, funcionários, alunos, colegas e comunidade escolar, reiterando o sentimento de solidariedade e pesares a familiares e amigos da adolescente.

No perfil de Ana no Facebook, amigos e familiares lamentaram a morte dela, descrita em postagens e comentários como alegre e estudiosa sendo muito querida entre as pessoas que faziam parte da sua vida. De acordo com a nota divulgada pelo CESP, não foi realizado velório para evitar aglomerações devido a pandemia da Covid-19 (Reportagem: Folha Extra).